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Главная » Новости

12:20, 26 января 2022 года

Минздрав опубликовал список рекомендаций для больных COVID-19 в лёгкой форме

Её содержание опубликовано на сайте ведомства сегодня, 26 января.


Минздрав опубликовал список рекомендаций для больных COVID-19 в в случае бессимптомного или лёгкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции. 
 
Так, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. При появлении симптомов и ухудшении самочувствия необходимо позвонить в call-центр поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.
 
В памятке от Минздрава особо отмечается, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики.



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