Минздрав опубликовал список рекомендаций для больных COVID-19 в лёгкой форме

Её содержание опубликовано на сайте ведомства сегодня, 26 января.

Минздрав опубликовал список рекомендаций для больных COVID-19 в в случае бессимптомного или лёгкого течения коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции.

Так, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. При появлении симптомов и ухудшении самочувствия необходимо позвонить в call-центр поликлиники или в единую службу «122» для дистанционной консультации с медицинским работником.

В памятке от Минздрава особо отмечается, что не стоит самостоятельно принимать антибиотики.