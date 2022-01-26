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15:00, 26 января 2022 года 89-летняя орловчанка стала жертвой лже-сотрудников Пенсионного фонда Женщина отдала злоумышленницам 225 тысяч рублей.





В Орле расследуют очередной случай телефонного мошенничества, – сообщили в областном УМВД. 89-летняя женщина отдала лже-сотрудницам ПФР 225 тысяч рублей.



Позвонившая злоумышленница рассказала орловчанке о якобы положенной ей доплате к пенсии и компенсации за купленные лекарства. Позднее домой к пенсионерке пришла «коллега» мошенницы, подтвердившая все сказанное ранее и сообщившая, что в стране планируют менять старые купюры на новые, поэтому ей нужно переписать номера купюр. Получив деньги на руки, лже-сотрудница ПФР заявила, что отойдет за забытой печатью. Обратно она уже не вернулась.





Артём Ежаков





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