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18:00, 26 января 2022 года Жителя Брянской области осудят за попытку дать взятку орловскому силовику За избавление от административной ответственности мужчина предлагал 50 тысяч рублей.





В Орловской области осудят 38-летнего жителя Брянской области, который попытался дать взятку сотруднику дмитровского ОМВД в обмен на избавление от административной ответственности, – заявили в областном СУ СК. Мужчина хотел передать деньги прямо в служебном автомобиле, но полицейский отказался от них. Изначально подсудимый провинился тем, что привез на стройку мигрантов без разрешения на работу.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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