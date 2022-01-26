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14:20, 26 января 2022 года В 2022 году Орловская область выделит на расселение аварийного жилья в шесть раз больше обычного Такое распоряжение регионального правительства подписано губернатором Андреем Клычковым.





В 2022 году Орловская область выделит на расселение аварийного жилого фонда в шесть раз больше среднегодовых субсидий, – пишет региональный портал. Распоряжением областного правительства изменено распределение финансирования на три года вперед.



Так, в этом году на расселение жителей ветхих зданий город Орел получит более 262,8 миллиона рублей, в 2023 году – свыше 40,1 миллиона, в 2024 – 39,7 миллиона. В 2024 году город Мценск получит 295,5 тыс. рублей, город Ливны – 92,8 тыс. рублей, Малоархангельский район – 40,4 тыс. рублей.





Артём Ежаков





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