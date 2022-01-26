Упрощена государственная регистрация права собственности застройщиков на здания и сооружения

6 декабря 2021 г. был принят федеральный закон № 408-ФЗ, существенно упрощающий государственную регистрацию прав застройщиков на возведенные ими объекты капитального строительства - здания, сооружения. Этот закон комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.

Законом вносятся изменения в ряд нормативных актов - Градостроительный кодекс РФ, Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и др. Они предусматривают обязанность уполномоченного органа, принявшего решение о вводе в эксплуатацию здания, сооружения, направить в орган регистрации прав заявление о государственном кадастровом учете и о государственной регистрации права собственности застройщика и (или) иного лица, у которого возникает право собственности на созданный объект недвижимости. Для этого застройщику необходимо будет представить в уполномоченный орган, помимо технического плана объекта, документ об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию прав.

Содержащийся в новом законе подход позволяет застройщику на основании одного заявления о вводе в эксплуатацию объекта капитального строительства, направляемого в уполномоченный орган, получить весь комплекс необходимых услуг, вплоть до внесения записи о праве на такой объект в Единый государственный реестр недвижимости. Следует отметить, что ранее действующее правовое регулирование предусматривало осуществление по заявлению уполномоченного органа только государственного кадастрового учета созданного объекта капитального строительства. За государственной регистрацией прав застройщик или иное лицо, у которого возникает право на созданный объект, обращался самостоятельно.

Новый порядок государственной регистрации прав застройщиков не применяется к многоквартирным домам и другим объектам недвижимости, создаваемым в соответствии с ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», а также к многоквартирным домам, возводимым жилищно-строительными кооперативами. Это обусловлено специальными нормами о возникновения прав на объекты недвижимости, создаваемые с привлечением средств участников долевого строительства. Кроме того, объектами гражданских прав в данном случае являются не сами многоквартирные дома, а жилые и нежилые помещения и машино-места в них.

Закон вступил в силу со дня его опубликования, за исключением отдельных положений, которые начнут действовать с 1 сентября 2022 г. Это связано с необходимостью доработки информационных систем, используемых при предоставлении услуг по государственной регистрации прав, оказываемых Росреестром.