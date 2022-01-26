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16:45, 26 января 2022 года

В прошлом году орловские сельхозпредприятия увеличили производство основной животной продукции

Орёлстат сравнил тематические декабрьские отчёты 2021 и 2020 годов.


В 2021 году по сравнению с 2020-м орловские сельхозпредприятия увеличили производство основной животной продукции, – следует из отчета Орелстата.

За исследованный период было изготовлено 224,7 тысяч тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе (+18,1%). Яичное производство также показало лучшие результаты и достигло показателя в 14,8 млн. штук (+63,6%). Тем не менее, средняя продуктивность кур-несушек в птицеводческих организациях снова снижается – с 234 до 190 яиц. Малый прирост показало производство молока. Его было надоено 113,5 тысяч тонн (+2,6%). В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области получено 6 410 килограммов молока, что больше на 434 килограмма больше. Это увеличение отмечено в 12 районах, а самое высокое продемонстрировали в Верховском районе – 9 198 килограммов молока от одной буренки.


Артём Ежаков


 
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