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15:20, 26 января 2022 года В России будет продлена «дачная амнистия» 17 декабря 2021 г. Государственная Дума приняла закон, направленный на дальнейшее упрощение оформления права собственности граждан на земельные участки с расположенными на них жилыми домами, и продляющий срок действия «дачной амнистии». Этот закон комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права, доцент Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.





Уже 15 лет в России действует правовой механизм, предусматривающий упрощенные процедуры оформления прав граждан на недвижимое имущество, в том числе на земельные участки. Первым законодательным актом в этом отношении стал вступивший в силу с 1 сентября 2006 г. Федеральный закон № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества». Поэтапно решая вопросы совершенствования системы государственной регистрации прав, государство неоднократно принимало законы и об упрощении их оформления, которые в правоприменении получили наименование «дачная амнистия». На протяжении действия законодательства о «дачной амнистии» наблюдается стабильный рост количества обращений граждан за государственной регистрацией в упрощенном порядке права собственности на земельные участки, жилые и садовые дома, объекты бытового назначения. По данным Росреестра, за прошедший период почти 14 миллионов граждан использовали процедуры «дачной амнистии» для оформления своих прав. Вместе с тем, не все жизненные ситуации за последние 15 лет получили соответствующее законодательное решение. Так например, сохраняются административные препятствия в оформлении прав наследников на земельные участки, предоставленные наследодателям на праве постоянного (бессрочного) пользования, которые не успели воспользоваться «дачной амнистией». Принимая во внимание, что земельное законодательство предусматривает постепенное исключение из земельных правоотношений права пожизненного наследуемого владения и постоянного (бессрочного) пользования граждан, закон вносит изменения в п. 9.1 ст. 3 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Согласно этим изменениям, земельные участки, предоставленные гражданам до дня вступления в силу Земельного кодекса РФ на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, считаются предоставленными на праве собственности без ограничения вида их разрешенного использования и целевого назначения. Исключением из этого правила являются случаи, когда участки отнесены к землям, изъятым из оборота или ограниченным в обороте, т.е. в соответствии с федеральным законом не могут предоставляться в частную собственность. Следует отметить, что во внесенном тексте законопроекта норма об указанных ограничениях на предоставление земельных участков в собственность отсутствовала, хотя в тексте действующей редакции закона она имеется. Однако Правительство РФ в отзыве на законопроект рекомендовало оставить запрет на предоставление в собственность граждан изъятых и ограниченных в обороте земельных участков. В первую очередь, это касается участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территориях – национальных, природных парков, заказников и др. На протяжении всего периода действия «дачной амнистии» сохраняется проблема оформления прав на жилые дома на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, принятые законодательные акты не затрагивали этот вопрос. В советское время нередко в связи с широким строительством заводов, фабрик, возникали рабочие поселки, которые со временем зачастую образовывали самостоятельные населенные пункты либо присоединялись к существующим поселениям. В построенных в это время жилых домах, как правило, имеется «прописка», к ним подводились коммунальные сети. Нередко встречаются ситуации, когда в таких домах десятилетиями проживает уже не одно поколение граждан. Вместе с тем, учитывая, что на руках у жителей этих домов отсутствуют документы, соответствующие требованиям действующего законодательства, без возможности оформления прав на землю такие граждане лишены и возможности зарегистрировать право собственности на жилые дома. Принятый закон предусматривает механизм бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков в границах населенных пунктов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 г. – даты вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ. Он определяет широкий перечень документов, которые могут предоставить граждане для приобретения земельных участков, расположенных под такими жилыми домами. При этом в законе особо отмечено, что в случае отсутствия всех указанных документов заявитель прилагает только тот документ, который у него имеется, и дополнительное подтверждение, в том числе в судебном порядке, использования жилого дома не требуется. Одновременно закон устанавливает более продолжительный срок действия «дачной амнистии», увеличив его по сравнению с действующим еще на пять лет - до 1 марта 2031 г. По мнению Алексея Ястребова, принятые изменения создают дополнительные правовые механизмы, позволяющие существенно упростить процедуру приобретения права собственности на земельные участки, в течение нескольких десятилетий находящиеся во владении и пользовании граждан и жилые дома на этих участках.





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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