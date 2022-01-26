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17:15, 26 января 2022 года Новые ясли на ул. Планерной в Орле продолжают набор воспитанников Осталось меньше 10 свободных мест для малышей в возрасте до 3 лет.





В новых яслях на ул. Планерной в Орле – детский сад № 98 – осталось менее 10 свободных мест для приема малышей в возрасте до 3 лет, – заявили в мэрии. Для постановки ребенка на учет нужно обратиться в городской отдел дошкольного образования по адресу: ул. 1-ая Посадская, 14, каб. 57, 59 (тел. 73-54-46, 73-59-17). График работы: вторник с 9:00 до 13:00 и четверг с 13:00 до 18:00.



Напомним, что два детсада-близнеца – № 97 на ул. Кузнецова и № 98 на ул. Планерной – получили разрешение открыться. Учреждения должны распахнуть двери до февраля. Каждый из садиков станет вторым домом для 80 малышей.





Артём Ежаков





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