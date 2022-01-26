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15:33, 26 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Федеральный центр выделил нашему региону дополнительные деньги для лечения больных коронавирусом.



- Орловщину атакуют ОРВИ, ГРИПП и коронавирус. Такого количества пациентов в орловских поликлиниках ещё не было.



- Тургеневский дуб представит Россию на международном конкурсе деревьев. А рисунки юных орловских художников - отправятся в Брюссель.



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