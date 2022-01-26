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15:38, 26 января 2022 года Баскетболисты ОГУ одержали две победы в рамках Первенства Первой лиги Накануне наша команда на своей площадке дважды обыграла липецкий «Грин Хилл».





Баскетболисты ОГУ, в рамках Первенства Первой лиги, дважды обыграла липецкий «Грин Хилл». Первая игра завершилась со счётом 88:75 в пользу орловцев. Во второй - баскетболисты ОГУ вновь оказались сильнее счёт 86:80. Следующие игры наша команда должна будет провести 5 и 6 февраля в Твери.





Анастасия Дорохова





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