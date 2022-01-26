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Главная » Новости

16:08, 26 января 2022 года

В Орле передано в суд дело потребительского кооператива «Финанс Инвест»

Жертвами финансовой пирамиды стали свыше 600 граждан, отдавших злоумышленникам порядка 291 миллиона рублей.


Железнодорожный районный суд Орла начинает рассмотрение уголовного дела в отношении трёх граждан, обвиняемых в групповом и особо крупном мошенничестве, – заявили в прокуратуре. Деятельность их потребительского кооператива «Финанс Инвест», а на деле – финансовой пирамиды, велась в восьми регионах страны с сентября 2016-го по апрель 2019 года.

В привлечении пайщиков обвиняемые использовали агрессивную рекламу, сулящую высокие проценты с вкладов. Пострадавшими по делу проходят 625 человек – преимущественно предпенсионного возраста – отдавших свыше 291 миллиона рублей. Стоимость арестованного имущества обвиняемых составляет свыше 162 миллионов.


Артём Ежаков


 
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