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17:41, 26 января 2022 года

В поликлинике Орловского областного противотуберкулёзного диспансера провели ремонт

В прошлом году сотрудники больницы приняли участие в региональном конкурсе «Бережливая инициатива», который был организован в рамках проекта «Эффективный регион». В результате победы в конкурсе диспансеру был выделен грант порядка 6 миллионов рублей. Как они были использованы, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.


Серьёзного ремонта в поликлинике противотуберкулёзного диспансера не было с прошлого века. Поэтому деньги, полученные по гранту, сразу направили на обновление и реорганизацию амбулаторной службы.

Елена Кирьянова, главный врач Орловского противотуберкулезного диспансера: «Прежде всего мы разделили потоки пациентов, это очень важно, мы выделили в отдельный поток температурящих пациентов, платные услуги, пациентов, обратившихся первично, и пациентов, обратившихся повторно за медицинской помощью».

Произошло техническое переоснащение поликлиники. Врачи перешли на электронную документацию. Был оборудован колл-центр, специалист которого отвечает на возникшие у пациентов вопросы и записывает на приём. Кстати, на приём можно записаться и с помощью инфомата, расположенного на первом этаже медучреждения, и через портал «Госуслуги».

Разительно изменился и внешний вид поликлиники. Продумана грамотная навигация, установлены мониторы с электронным расписанием, выполнен современный ремонт, появилась новая мебель.

Даже униформа для сотрудников продумана новая: врача пациенты могут узнать по белому халату и белым брюкам, медицинскую сестру - по белому халату и зелёным брюкам, медицинского регистратора отличают бордовые брюки, и младший медицинский персонал - голубая униформа.

На этом руководство диспансера не собирается останавливаться. Уже готовится проект реконструкции детского диспансерного отделения, и он тоже будет выдвинут на получение гранта.


Елена Литинская


 
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