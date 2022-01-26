среда 26.01.2022 20:40:05 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

17:43, 26 января 2022 года

На Орловщине запущен в работу первый модернизированный центр занятости

Его сотрудники отказались от устаревших подходов к трудоустройству граждан в пользу современных технологий и перевода услуг в электронный формат. Речь идёт о центре занятости Мценского района.


В Мценске открылся первый в области модернизированный центр занятости.

Юлия Порогина, заместитель директора Центра занятости населения Мценского района: «Основное отличие нашего измененного центра занятости заключается в том, что сейчас мы предоставляем услуги комплексно, адресно, учитывая жизненную ситуацию граждан и бизнес ситуацию работодателей».

Жители Мценска теперь могут найти подходящую вакансию, а работодатели - необходимых сотрудников, как говорится, в один клик на портале «Работа в России». Кстати, это федеральный бренд, на котором завязана вся прошедшая модернизация.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Мы планируем полностью переоборудовать ещё один центр. Планируется также и капитальный ремонт этого центра. Сейчас мы выбираем, какой центр должен стать флагманским. Возможно, это будет центр в городе Орле».

В региональном списке вакансий сегодня 7685 предложений от работодателей. Нужны как специалисты, так и не квалификационные работники. Как утолить кадровый голод орловских работодателей, сейчас решает правительство региона.

Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Выстраивается взаимодействие департамента промышленности и торговли с департаментом образования, руководители образовательных организаций взаимодействуют с руководителями предприятий. В 2022 году у нас откроется центр опережающей профессиональной подготовки в системе образования».

Новые стандарты для служб занятости сначала утвердил, а потом помог реализовать федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».


Антон Киселёв


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.