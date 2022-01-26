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17:43, 26 января 2022 года На Орловщине запущен в работу первый модернизированный центр занятости Его сотрудники отказались от устаревших подходов к трудоустройству граждан в пользу современных технологий и перевода услуг в электронный формат. Речь идёт о центре занятости Мценского района.





В Мценске открылся первый в области модернизированный центр занятости.



Юлия Порогина, заместитель директора Центра занятости населения Мценского района: «Основное отличие нашего измененного центра занятости заключается в том, что сейчас мы предоставляем услуги комплексно, адресно, учитывая жизненную ситуацию граждан и бизнес ситуацию работодателей».

Жители Мценска теперь могут найти подходящую вакансию, а работодатели - необходимых сотрудников, как говорится, в один клик на портале «Работа в России». Кстати, это федеральный бренд, на котором завязана вся прошедшая модернизация.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Мы планируем полностью переоборудовать ещё один центр. Планируется также и капитальный ремонт этого центра. Сейчас мы выбираем, какой центр должен стать флагманским. Возможно, это будет центр в городе Орле».

В региональном списке вакансий сегодня 7685 предложений от работодателей. Нужны как специалисты, так и не квалификационные работники. Как утолить кадровый голод орловских работодателей, сейчас решает правительство региона.



Татьяна Крымова, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Выстраивается взаимодействие департамента промышленности и торговли с департаментом образования, руководители образовательных организаций взаимодействуют с руководителями предприятий. В 2022 году у нас откроется центр опережающей профессиональной подготовки в системе образования».

Новые стандарты для служб занятости сначала утвердил, а потом помог реализовать федеральный проект «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».





Антон Киселёв





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