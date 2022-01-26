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18:46, 26 января 2022 года В Орле на некоторых улицах изменят схему движения Это делается для того, чтобы разгрузить определённые участки дорог и снизить аварийность.





Как сообщил сегодня начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин, теперь с улицы Розы Люксембург (по направлению к мосту Дружбы) нельзя будет повернуть налево, на улицу Гагарина. Точно такое же правило действует для водителей, которые хотят повернуть с Гагарина на улицу Розы Люксембург в направлении улицы 2-й Посадской. Проехать можно будет прямо и направо. Как отметил Капустин, это временная мера - чтобы разгрузить данный перекрёсток и минимизировать количество ДТП.



Ещё один поворот налево будет запрещен на улице Комсомольской в районе домов № 260 - 270 (рядом с магазином «Детский мир»). Тем, кто выезжает с улицы-дублёра через трамвайные пути, будет разрешён только поворот направо.



С изменениями столкнутся водители и на Наугорском шоссе: поворот на Цветаева по направлению к Институту культуры будет тоже под запретом. Новые правила начнут действовать, как только появятся новые знаки дорожного движения.



В этом году также усовершенствуют схему движения на перекрёстке улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина.



Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Довольно загруженный перекрёсток в Советском районе. По улице Салтыкова-Щедрина поставим новые светофоры - над проезжей частью, сбоку от дороги, и самое главное - пешеходные светофоры. После этого мы сможем выделить полноценную фазу, чтоб пешеходы не пересекались с транспортными средствами».





Всеволод Трифонов





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