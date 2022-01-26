среда 26.01.2022 20:40:12 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

18:46, 26 января 2022 года

В Орле на некоторых улицах изменят схему движения

Это делается для того, чтобы разгрузить определённые участки дорог и снизить аварийность.


Как сообщил сегодня начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин, теперь с улицы Розы Люксембург (по направлению к мосту Дружбы) нельзя будет повернуть налево, на улицу Гагарина. Точно такое же правило действует для водителей, которые хотят повернуть с Гагарина на улицу Розы Люксембург в направлении улицы 2-й Посадской. Проехать можно будет прямо и направо. Как отметил Капустин, это временная мера - чтобы разгрузить данный перекрёсток и минимизировать количество ДТП.

Ещё один поворот налево будет запрещен на улице Комсомольской в районе домов № 260 - 270 (рядом с магазином «Детский мир»). Тем, кто выезжает с улицы-дублёра через трамвайные пути, будет разрешён только поворот направо.

С изменениями столкнутся водители и на Наугорском шоссе: поворот на Цветаева по направлению к Институту культуры будет тоже под запретом. Новые правила начнут действовать, как только появятся новые знаки дорожного движения.

В этом году также усовершенствуют схему движения на перекрёстке улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина.

Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Довольно загруженный перекрёсток в Советском районе. По улице Салтыкова-Щедрина поставим новые светофоры - над проезжей частью, сбоку от дороги, и самое главное - пешеходные светофоры. После этого мы сможем выделить полноценную фазу, чтоб пешеходы не пересекались с транспортными средствами».



Всеволод Трифонов


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.