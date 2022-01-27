Главная » Новости



14:25, 27 января 2022 года В центре Орла установили оборудование для фильтрации канализационных запахов Новая система очистки воздуха улучшит экофон на Центральном рынке и в Рыночном переулке.





Орёлводоканал установил новое оборудование для очистки воздуха на одной из канализационных насосных станций города – в Рыночном переулке, что улучшит экофон здесь, а также на Центральном рынке. Вентиляционная система уже введена в строй, – сообщили в мэрии. Установка обошлась в 4,4 млн рублей.



В этом году подобные фильтры хотят установить в Маслозаводском переулке и на улице Трудовых Резервов.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков





Новости СМИ2