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8:51, 27 января 2022 года Орловская «Зелёная роща» доступна в WhatsApp Регоператор по обращению с ТКО создал чат в мессенджере для сбора жалоб и обращений.





Региональный оператор по обращению с ТКО «Зеленая роща» создал чат в мессенджере WhatsApp. В нём можно оставить жалобу на вывоз мусора, заявку на вывоз крупногабаритных отходов, уточнить вопросы оплаты тарифов и так далее. Номер: +7 910 748 04 04.





Артём Ежаков





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