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7:58, 27 января 2022 года Россельхознадзор забраковал партию колпнянской гречихи для Украины Семена оказались заражены повиликой.





Орловский Россельхознадзор запретил к вывозу 210 тонн семян гречихи, предназначавшихся для Украины. Партия, выращенная в Колпнянском районе, оказалась заражена повиликой, поэтому было принято решение об отказе в выдаче фитосанитарных сертификатов. Забракованную орловскую гречиху предстоит обеззаразить, переработать или уничтожить.





Артём Ежаков





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