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6:00, 26 января 2022 года Суд обязал Залегощенский центр соцзащиты назначить матери детскую выплату Изначально поводом для отказа стало число машин у супруга заявительницы.





Орловская прокуратура через суд обязала Залегощенский центр социальной защиты назначить ежемесячную детскую выплату местной жительнице. Ей было отказано в льготе на основании того, что её супруг владеет двумя автомобилями, – сообщили в ведомстве.



Как оказалось, на момент обращения женщины за назначением выплаты, глава семейства имел в собственности только один автомобиль, и заявительница доказала это документами. Директор центра тогда получил прокурорское представление об устранении нарушения, но никаких реальных действий предпринято не было, и тогда вопрос решался уже в судебном порядке.





Артём Ежаков





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