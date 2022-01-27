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5:01, 27 января 2022 года Пожилая орловчанка зарегистрировалась на сайте за 60 тысяч рублей Пенсионерка попросила об услуге своего соседа, и тот не преминул воспользоваться полученными личными данными для перевода чужих денег на свой счёт.





В Орле установили подозреваемого в краже 60 тысяч рублей с банковского счёта пенсионерки. Пропажу средств орловчанка заметила, когда пришла в банк. Там ей объяснили, что деньги были переведены двумя траншами на счёт 21-летнего соседа женщины.



Как оказалось, ранее пенсионерка попросила молодого человека помочь ей зарегистрироваться на сайте. В ходе работы юноша получил доступ к личным данным соседки, которые позднее помогли ему украсть деньги, – заявили в областном УМВД.

Парень находится под подпиской о невыезде. Он уже вернул большую часть средств.





Артём Ежаков





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