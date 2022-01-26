Прямо с горки - под колёса машины

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19:10, 26 января 2022 года
Прямо с горки - под колёса машиныСлучай произошёл в Орловском районе.
В Орловском районе под колёса автомобиля попал ребёнок, скатившийся с горки. Инцидент произошёл 21 января. К счастью, серьёзных повреждений ребёнок не получил.
Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Дети не замечают проезжающую машину, а водитель не всегда успевает остановиться».
Информация о подобных опасных горках в Орле будет направлена в мэрию. Также инспекторы просят родителей быть внимательнее к тому, где проводят своё свободное время их дети.
Орловское Информбюро