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19:10, 26 января 2022 года Прямо с горки - под колёса машины Случай произошёл в Орловском районе.





В Орловском районе под колёса автомобиля попал ребёнок, скатившийся с горки. Инцидент произошёл 21 января. К счастью, серьёзных повреждений ребёнок не получил.



Юрий Капустин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Орлу: «Дети не замечают проезжающую машину, а водитель не всегда успевает остановиться».

Информация о подобных опасных горках в Орле будет направлена в мэрию. Также инспекторы просят родителей быть внимательнее к тому, где проводят своё свободное время их дети.





Орловское Информбюро





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