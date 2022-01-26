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19:20, 26 января 2022 года В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Орловский край – территория древностей» В экспозиции – артефакты, найденные в этом году в центре Орла, а также - указавшие на место Судбищенской битвы. С раритетами познакомилась корреспондент ГТРК «Орёл» Эва Стасюлевич.





В Орловском краеведческом музее открылась выставка «Орловский край – территория древностей». Посуда, керамические изразцы, лапти, крестики, подковы, монеты, кольца с печатями - всё это только малая часть коллекции.



Дмитрий Моисеев директор Орловского краеведческого музея: «Её удалось на время выбрать из реставрационных мастерских, чтобы представить жителям города Орла».

За минувший год на территории Орла и области было найдено около 50 тысяч фрагментов жизни разных столетий - от неолита до XIX века. Такие итоги археологического бума трудно переоценить.



Олег Радюш, научный сотрудник отдела археологии РАН (г. Москва): «Подтвердили наличие большого культурного слоя древнерусского времени в центре города, тот самый предОрёл, который уже фиксируется на большой площади. Также для нас очень важна находка места Судбищенской битвы - уникального поля сражения, которое в таком виде впервые найдено на территории России».

История с обнаружением места Судбищенской битвы действительно прогремела на всю страну. Тем более что его открыли не профессиональные археологи, а орловские дайверы из клуба «Диво», в рамках научно исследовательского проекта «1XPEDITION». В апреле на реке Гоголь они разведывали старые торговые пути.



Сергей Куликов, координатор проекта «1XPEDITION», руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «В самые первые секунды мы не совсем понимали, что это такое. Когда пошла масса находок, тогда уже примерно начали понимать. А когда уже приехали археологи из Института археологии РАН и точно сказали, что это то, о чём мы думали, тогда нашему восторгу не было предела».

Конечно, очень помогло дайверам специальное оборудование. Костюмы, плавсредства, новейшая техника, которая видит под водой. Иначе, возможно, этого открытия бы не случилось. Проект «1XPEDITION» продолжит начатую работу - и по археологии, и по привлечению туристов в регион.



Сергей Куликов, координатор проекта «1XPEDITION», руководитель клуба подводного плавания «Диво»: «Мы очень надеемся, что мемориальный комплекс, посвящённый Судбищенской битве, привлечёт поток туристов, привлечёт интерес к нашей области».

Даже на этой небольшой выставке есть на что посмотреть и чему удивится. Многие из представленных здесь вещей в течение долгих лет буквально лежали у нас под ногами, в самом центре города. И если в археологическом смысле долгие годы Орловщина считалась таинственным белым пятном, то открытия последнего времени с лихвой окупили вопросы историков.





Эва Стасюлевич





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