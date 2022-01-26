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21:20, 26 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Мценске открылся первый модернизированный центр занятости.



- В поликлинике противотуберкулезного диспансера завершился ремонт. Как это отразилось на деятельности медучреждения, расскажет корреспондент ГТРК «Орёл» Елена Литинская.



- Артефакты, переписавшие историю. Уникальные находки, выставили в Орловском краеведческом музее.



- Налево - запрещено! В Орле на нескольких участках изменилась схема дорожного движения.



- 263 млн рублей на - новоселье. Орёл получит деньги из областного бюджета.



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