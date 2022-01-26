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20:57, 26 января 2022 года Вопрос продления удалёнки в орловских школах обсудят на региональном оперштабе 27 января На данный момент в Орловской области коронавирусом больны 913 детей.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, завтра, 27 января, состоится заседание регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения COVID-19. Будет обсуждаться ряд вопросов – продление дистанта в школах, а также расширение перечня переведённых на удалнку учебных учреждений, включая СПО. У этого есть основания – сейчас в области коронавирусом больны 913 детей.





Артём Ежаков





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