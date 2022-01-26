Главная » Новости



21:05, 26 января 2022 года В Орловской области планируют временно свернуть вакцинацию против коронавируса в мобильных пунктах Об этом сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Возможно, в Орловской области временно свернут вакцинацию в мобильных пунктах. Такой вариант озвучил губернатор Андрей Клычков во время сегодняшнего прямого эфира. Медики, работающие в них, вернутся к работе в поликлиниках и больницах по причине загруженности системы здравоохранения амбулаторными пациентами.



Также важным подспорьем в помощи медикам станет введение упрощённого варианта получения больничного – в электронной форме, без обращения к врачу. Этот вопрос власти Орловщины прорабатывают с федеральным центром.





Артём Ежаков





Новости СМИ2