В Орловской области планируют временно свернуть вакцинацию против коронавируса в мобильных пунктах

|
|
|Главная » Новости
21:05, 26 января 2022 года
В Орловской области планируют временно свернуть вакцинацию против коронавируса в мобильных пунктахОб этом сообщил в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Возможно, в Орловской области временно свернут вакцинацию в мобильных пунктах. Такой вариант озвучил губернатор Андрей Клычков во время сегодняшнего прямого эфира. Медики, работающие в них, вернутся к работе в поликлиниках и больницах по причине загруженности системы здравоохранения амбулаторными пациентами.
Также важным подспорьем в помощи медикам станет введение упрощённого варианта получения больничного – в электронной форме, без обращения к врачу. Этот вопрос власти Орловщины прорабатывают с федеральным центром.
Артём Ежаков