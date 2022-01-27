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9:53, 27 января 2022 года В деле хищений с орловских мостов появился новый фигурант Накануне Советский районный суд продлил срок задержания гендиректора белгородской строительной фирмы «Системстрой» Евгения Злуникина.





Советский районный суд на 72 часа продлил срок задержания гендиректора белгородской строительной фирмы «Системстрой» Евгения Злуникина. Следствие подозревает его в причастности к растрате 179,9 миллиона рублей, выделенных в качестве аванса на ремонт Красного моста в Орле. Также Злуникин проходит подозреваемым по аналогичной статье в отношении моста Дружбы.



Вопрос о взятии белгородского бизнесмена под стражу рассмотрят уже завтра, 28 февраля. К этому времени следствие должно предоставить в суд дополнительные материалы, касающиеся личности фигуранта.





Артём Ежаков





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