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10:45, 27 января 2022 года Два человека госпитализированы после столкновения грузовика и легковушки в Орловской области ДТП произошло накануне днем в Урицком районе.





26 января в 13:00 на 15-м километре автодороги «Орел – Брянск – Смоленск» в Урицком районе Орловской области произошло столкновение КАМАЗа и легковой «Хендэ». Предварительно установлено, что водитель грузовика потерял управление машиной и выехал на встречную полосу, где врезался в иномарку. 44-летний водитель «Хендэ» и его 22-летняя пассажирка госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, пять человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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