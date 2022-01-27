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11:45, 27 января 2022 года Решение сократить путь обернулось для орловчанки больничной койкой ДТП произошло накануне вечером на ул. Комсомольской.





Вчера вечером в районе д. 356 по ул. Комсомольской в Орле произошло ДТП с наездом на пешехода. 66-летняя орловчанка переходила дорогу в неположенном месте при непосредственном наличии «зебры» в пределах видимости. Решение сократить дорогу закончилось больничной койкой – женщина угодила под колеса «Нивы».



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 21 ДТП, пять человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков





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