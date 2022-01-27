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15:00, 27 января 2022 года В Дмитровске поставят точку в деле о нападении и угрозе убийством На скамье подсудимых – местный житель. Преступление произошло в ходе алкозастолья.





Дмитровский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя. Ему вменяют причинение легкого и тяжкого вреда здоровью, а также угрозу убийством.



Преступление произошло в начале июня прошлого года. Обвиняемый выпивал вместе со знакомым, и вскоре дружеское застолье переросло в ссору. Мужчина избил собутыльника, а затем стал угрожать, что зарежет его. Нож подсудимый все же использовал, нанеся оппоненту резаную рану шеи, – заявили в областном СК.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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