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11:00, 27 января 2022 года

Корпорация развития Орловской области предлагает улучшить в муниципалитетах качество питьевой воды

С этой целью в Корпорации презентовали главам муниципальных образований региона компанию «VATEX», которая планирует инвестировать в производство композитных водонапорных башен. Компания готова организовать производство как на территории ТОСЭР «Мценск», так и в любом другом подходящем муниципальном образовании.


На минувшей неделе инвестор, главы 26 муниципальных образований Орловской области, член правительства Орловской области - руководитель департамента промышленности и торговли Максим Петров и генеральный директор Корпорации развития Николай Шин в формате ВКС обсудили подробности проекта.
 
Максим Петров сообщил, что по результатам специального исследования в Орловской области выявилось 1 тыс. 194 водонапорных башен, износ которых составляет от 60 до 90 процентов. Речь идет о старых металлических башнях, которые во многих районах остались с советских времен и по своей фактуре в высокой степени подвержены коррозии. 


Фото: АО «Корпорации развития Орловской области»
 
Как прокомментировал ситуацию Николай Шин, вследствие коррозии эти конструкции, естественно, начинают протекать. И это особенно наглядно зимой, когда вытекающая вода замерзает, и башни в результате облеплены наледью, как сталактитами. Также это является нерациональным использованием природного ресурса, что в итоге сказывается и на тарифе.
 
Он рассказал, что Корпорация минувшей осенью запустила пилотный проект в Колпнянском районе. Там установили модернизированную башню из современного материала - композита. Такая модернизация, по словам Николая Шин, улучшает качество питьевой воды и эксплуатационные свойства водонапорных башен. Снижает себестоимость и влияет на оптимизацию энергозатрат и тариф. В Колпнянском районе хорошо оценивают нововведение. Это подтвердил участвующий в ВКС представитель района и рекомендовал новую технологию коллегам из других муниципалитетов.
 
«В своем инвестиционном послании на 2022 год губернатор Андрей Клычков дал поручение нашей Корпорации увеличить количество публичных инвестиционных предложений и помочь организовать в каждом из муниципальных образований не менее трех инвестиционных площадок. Эта презентация прошла уже в рамках реализации этих поручений. Мы предлагаем инвестору, производственной компании «VATEX», поэтапную модернизацию водонапорной инфраструктуры в Орловской области. Это экологичное решение, оно в первую очередь призвано улучшить качество питьевой воды. А потом уже учитываются экономические аспекты, но они тоже важны. Это возможное снижение тарифа, это современная инфраструктура. И главам орловских муниципалитетов есть смысл побороться за этого инвестора. Для этого мы и провели презентацию», - пояснил Николай Шин
 
Он также отметил, что Корпорация развития поможет, реализовать этот инвестиционный проект в любом районе области, где есть подходящие территории, подходящие здания. И что в Корпорации готовы оказать полное содействие, начиная с консультаций как с главами, так и с представителями производственной компании и заканчивая получением инвестором статуса резидента. 
 
«По бизнес-модели «VATEX», для того, чтобы сложилась выгодная для инвестора экономика, нужно к 2023 году заключить контракты на производство 30 водонапорных башен из композита. В этом случае в Орловской области будет создано новое производство с объемом инвестиций в 150 млн рублей, с 50 рабочими местами. Мы будем активно сотрудничать с главами по этой теме», - прокомментировал генеральный директор Корпорации развития Орловской области.



Орловское Информбюро


 
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