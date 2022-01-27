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12:15, 27 января 2022 года Заболеваемость ВИЧ в Орловской области ниже среднероссийских показателей Тем не менее, число заражений в прошлом году увеличилась на 10%.





В Орловской области заболеваемость ВИЧ держится ниже среднероссийских показателей. Об этом на вчерашнем заседании комитета облсовета по здравоохранению заявила директор центра СПИД Наталья Эфиндиева. Однако число заразившихся вирусом иммунодефицита человека в регионе выросло. В прошлом году оно увеличилась на 10%. Всего было зарегистрировано 198 новых случаев заболевания.





Артём Ежаков





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