В 2021 году специалисты регионального Россельхознадзора изъяли из оборота более 42-х тонн продукции

Впервые по итогам контрольно-надзорных мероприятий на поставщика даже возбудили уголовное дело. Об этих и других итогах работы ведомства за прошедший год рассказали на итоговой пресс-конференции.

В управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям прошла пресс-конференция, на которой руководитель ведомства Евгений Чёрный подвёл итоги работы за 2021 год.

Основным экспортным продуктом в нашем регионе остаётся зерно. За прошедший год за пределы страны было вывезено 275 тонн. Особое внимание уделяют мониторингу мясной и молочной продукции, которая поступает в больницы, школы и детские сады. В прошлом году в этой категории рост нарушений пошел на спад.





Евгений Чёрный, начальник управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «530 проб мы отобрали, из них 16% проб были недоброкачественными. Но надо сказать, что динамика, на самом деле, положительная, то есть, в 2020 году было 30% проб, которые были недоброкачественные».

Как было отмечено, в 2021 году специалисты ведомства изъяли из оборота более 42-х тонн продукции. Впервые по итогам контрольно-надзорных мероприятий на поставщика даже возбудили уголовное дело.