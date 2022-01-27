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12:20, 27 января 2022 года В Орле возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Олега Минкина Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова.





В Орле в результате совместной работы УФСБ и прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя мэра Олега Минкина, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями при ремонте пл. Маршала Жукова, – заявили в надзорном ведомстве. Сегодня в рамках расследования прошли обыски. Чиновник задержан для проведения следственных действий.



Напомним, что в данный момент в городе продолжается расследование уголовного дела, связанного с хищением 15 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию площади Маршала Жукова. Год назад подозреваемые, которым подконтрольна фирма-подрядчик «Техспецкомплект», подготовили смету с необоснованно завышенными ценами на материалы. С положительным заключением «Орёлгосэкспертизы» документ передали заказчику в лице городского УКХ. В декабре, когда была сдана обновлённая площадь, фирма получила деньги. Работы обошлись в 71 миллион рублей, из которых 15 миллионов – переплата.





Артём Ежаков





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