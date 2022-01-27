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16:00, 27 января 2022 года 419 орловцев накануне заболели COVID-19 В больницы госпитализировано 126 человек. Двое скончались.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 27 января, за последние сутки в Орловской области выявлено 419 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 75 777). Госпитализировано 126 пациентов.



Накануне выписано 82 орловца (всего – 68 263), умерло 2 человека – 1 608 всего.



Коллективный иммунитет составляет 84,4%.





Артём Ежаков





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