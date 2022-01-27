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12:40, 27 января 2022 года

В Орле отмечают 200-летие со дня рождения фольклориста и писателя Павла Якушкина

Историческое значение Якушкина – в том, что он стал первым профессиональным фольклористом, разработал научные основы и правила собирания и классификации фольклора, которые не утратили своего значения и сегодня.


26 января исполнилось 200 лет со дня рождения нашего земляка, замечательного фольклориста и писателя Павла Ивановича Якушкина.
 
Публиковавшиеся в передовых журналах «Путевые письма» Якушкина из различных губерний представляют собой ценный литературно-исторический источник сведений о жизни русского народа накануне отмены крепостного права и в пореформенный период. В 1860-е годы «Путевые письма» принесли Якушкину широчайшую популярность в читательской среде. Его литературную работу высоко ценили Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин.
 
О его жизни и деятельности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказали директор объединенного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова и заведующая Домом-музеем Т. Н. Грановского Анжела Чернышёва.



Эва Стасюлевич


 
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