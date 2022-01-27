В Орле отмечают 200-летие со дня рождения фольклориста и писателя Павла Якушкина

Историческое значение Якушкина – в том, что он стал первым профессиональным фольклористом, разработал научные основы и правила собирания и классификации фольклора, которые не утратили своего значения и сегодня.

26 января исполнилось 200 лет со дня рождения нашего земляка, замечательного фольклориста и писателя Павла Ивановича Якушкина.

Публиковавшиеся в передовых журналах «Путевые письма» Якушкина из различных губерний представляют собой ценный литературно-исторический источник сведений о жизни русского народа накануне отмены крепостного права и в пореформенный период. В 1860-е годы «Путевые письма» принесли Якушкину широчайшую популярность в читательской среде. Его литературную работу высоко ценили Н. А. Некрасов и М. Е. Салтыков-Щедрин.

О его жизни и деятельности в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказали директор объединенного литературного музея И.С. Тургенева Вера Ефремова и заведующая Домом-музеем Т. Н. Грановского Анжела Чернышёва.