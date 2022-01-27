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12:56, 27 января 2022 года В этом году запланирован капремонт 13 орловских медучреждений Мероприятия проведут в рамках нового регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». Также сюда включена закупка медоборудования и автомобилей «скорой».





В 2022 году в рамках нового регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Орловской области запланирован капремонт 13 медучреждений, расположенных в Шаблыкинском, Орловском, Новосильском, Новодеревеньковском, Мценском, Урицком, Верховском, Кромском, Колпнянском, Залегощенском, Дмитровском и Болховском районах, а также в Орле. На это направят порядка 280 миллионов рублей. Параллельно продолжится возведение детской поликлиники в Ливнах. Сейчас ее строительство приостановлено в связи с обнаружением насыпного грунта, поэтому в проектные документы вносятся изменения.



Также проектом предусмотрена закупка 77 видов медоборудования на сумму в 273 миллиона. Кроме того, свыше 23 миллионов планируют направить на приобретение 11 автомобилей «скорой», – заявили в областном правительстве.



Всего на новый проект в этом году выделят почти 600 миллионов рублей. По этой причине сумма финансирования нацпроектов в регионе на 2022 год выросла до 7,3 миллиарда рублей.





Артём Ежаков





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