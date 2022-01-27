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13:15, 27 января 2022 года

Стройка новой школы в Болховском микрорайоне начнется в 2023 году

Учебное учреждение вместит 1 225 учеников.


С 2023 года в деревне Жилина Болховского микрорайона начнется строительство новой школы на 1 225 учеников. Об этом было заявлено сегодня в областном правительстве. Уже выбран подрядчик, который к 1 августа подготовит проектные документы для нового объекта. На работы по возведению объекта в 2023-м и 2024-м годах направят 887 миллионов рублей.

Также на заседании прозвучало, что строительство дополнительного корпуса школы № 2 в Ливнах планируется начать уже в этом году. Контракт с подрядной фирмой может быть заключен уже 28 февраля.


Артём Ежаков


 
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