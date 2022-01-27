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16:30, 27 января 2022 года

Гендиректора Орловского учебного центра осудят за 9 эпизодов мошенничества с нацпроектом

Причиненный бюджеты ущерб составил 33,7 тыс. рублей.


В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Орловского учебного центра». Женщину обвиняют в 9 эпизодах мошенничества, связанного с реализацией в регионе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», – сообщили в областных СУ СК и прокуратуре.

Из материалов дела следует, что обвиняемая использовала свое служебное положение и обманом похитила 33,7 тыс. рублей, чем нанесла ущерб региональному департаменту соцзащиты. Ею были заключены контракты на обучение граждан, некоторые из которых на занятия не ходили, но были отражены в документах об оплате, представленных директором, как присутствующие.

Материалы производства и гособвинение уже легли на стол судьи.


Артём Ежаков


 
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