Главная » Новости



16:30, 27 января 2022 года Гендиректора Орловского учебного центра осудят за 9 эпизодов мошенничества с нацпроектом Причиненный бюджеты ущерб составил 33,7 тыс. рублей.





В Орле завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора «Орловского учебного центра». Женщину обвиняют в 9 эпизодах мошенничества, связанного с реализацией в регионе федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», – сообщили в областных СУ СК и прокуратуре.



Из материалов дела следует, что обвиняемая использовала свое служебное положение и обманом похитила 33,7 тыс. рублей, чем нанесла ущерб региональному департаменту соцзащиты. Ею были заключены контракты на обучение граждан, некоторые из которых на занятия не ходили, но были отражены в документах об оплате, представленных директором, как присутствующие.



Материалы производства и гособвинение уже легли на стол судьи.





Артём Ежаков





Новости СМИ2