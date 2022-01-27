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13:35, 27 января 2022 года

В Орле выявляют нетрезвых водителей

Сотрудники ГИБДД проводят рейды в вечернее и ночное время.


Сегодня ночью в Орле сотрудники ГИБДД перешли в усиленный режим работы. Они провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. Кстати, только за неполный январь 74 орловца лишились водительских прав из-за того, что сели за руль в нетрезвом виде. 57 из них, кстати, отказались проходить медицинское освидетельствование. Инспекторы говорят, что такое решение сразу вызывает подозрение: 99 процентов, что водителю есть что скрывать. К уголовной ответственности за январь привлечены 20 человек. 
 
Татьяна Дубровская, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Орловской области: «Каждое десятое ДТП происходит по вине водителей в нетрезвом состоянии. Именно поэтому и в выходные, и в в праздники, и в будни инспекторы выходят в дополнительные рейдовые мероприятия. С 15 часов до 5 часов утра инспекторы ГИБДД выявляют водителей, находящихся в состоянии наркотического и алкогольного опьянения».



Всеволод Трифонов


 
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