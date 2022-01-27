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15:38, 27 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Гонки на выживание: почему в Орловском районе детская горка оказалась на проезжей части? И как на это реагируют в ГИБДД?



- В Орловской области открылся первый модернизированный центр занятости.



- Фрагменты столетий, скрытые под мостом. Найденные в самом центре Орла артефакты можно увидеть на выставке.



- Как сделать воду чище и дешевле? Новый инвестор внёс свои предложения для ТОСЭР «Мценск».



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