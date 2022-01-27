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16:23, 27 января 2022 года В Орловской области на месяц запрещено проведение всех массовых мероприятий Исключение сделано лишь для физкультурных и спортивных событий с учётом отсутствия зрителей.





В Орловской области с 29 января по 28 февраля приостановлено проведение всех массовых мероприятий, за исключением физкультурных и спортивных событий. Последние пройдут без зрителей. Это решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.





Артём Ежаков





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