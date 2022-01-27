Главная » Новости



16:25, 27 января 2022 года Орловские мобильные прививочные пункты приостановят работу Это решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.





В Орле с 28 января временно приостановят вакцинацию от COVID-19 в мобильных прививочных пунктах. Это решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу. С завтрашнего дня получить прививку можно только в поликлиниках.



К такому решению власти пришли на основании острой нужды системы здравоохранения в кадрах, а также с учетом замедлившейся прививочной кампании.





Артём Ежаков





Новости СМИ2