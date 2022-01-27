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16:26, 27 января 2022 года В Болхове осудят мужчину, едва не зарезавшего собутыльника Мужчина выжил после множественных ранений.





В Болхове завершено расследование уголовного дела по факту покушения на убийство. На скамье подсудимых оказался 46-летний ранее судимый мужчина. Ему инкриминируют нападение на 66-летнего знакомого.



Из материалов дела следует, что преступление было совершено в начале ноября прошлого года. Друзья выпивали в жилом доме в посёлке Архангельский, и в какой-то момент поссорились. Обвиняемый схватился за нож и нанес им множественные ранения в область головы, груди, шеи и верхних конечностей оппонента, после чего скрылся. Медикам удалось спасти пострадавшего, – сообщает региональный СУ СК.



Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области





Артём Ежаков





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