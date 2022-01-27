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16:30, 27 января 2022 года Дело экс-главы управления Орловского областного департамента здравоохранения передано в суд Чиновнице инкриминируют халатность при закупке льготных лекарств. 29 человек, включая 15 детей, вовремя не получили нужные препараты.





Советский районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-главы управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений департамента здравоохранения Орловской области. Женщине инкриминируют халатность, – сообщили в областных СУ СК и прокуратуре.



Как следует из материалов дела, обвиняемая вовремя не приняла надлежащих мер по заключению контрактов на поставку льготных лекарств на сумму в 640 тысяч рублей, хотя была осведомлена о дефиците этих препаратов в регионе. Пострадали 29 человек, в том числе – 15 детей.





Артём Ежаков





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