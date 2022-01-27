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16:55, 27 января 2022 года Как распознать финансовую пирамиду? Ответ на вопрос вместе с экспертами ОГУ искал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.





Деньги любят тишину. Зачастую люди даже не задумываются, подписывая договоры на кредиты и вложения, что означают слова «от и до», маленькие буквы в конце текста, и сами цифры процентных ставок. Последние как раз и соблазняют людей.



Первое, на что мы хотим обратить внимание, это вклады. На рынке сейчас очень сложно отличить пирамиду от порядочного кооператива. Орловец Владимир Зеляков доверил более миллиона рублей финансовой организации. Целый год ему выплачивали более 10 процентов каждый месяц, но как только он захотел расторгнуть контракт, контора, пообещав всё выплатить, исчезла.



Суд - выигран, но о возвращение денег говорить рано. Мы зашли на сайт этой организации и изучили предложения. Нас насторожило, что частичное снятие денег с вклада невозможно, обозначены принудительные сборы, предложения актуальны с 2018 года и вплоть до отмены кооперативом - то есть представители чётко дают понять, что они могут закрыться в любой момент. Дозвониться в эту организацию нам не удалось.



Также люди попадаются на положительные отзывы. Кредитные организации о своей репутации заботятся: чистят в интернете все плохие комментарии, а положительные уж слишком хорошо звучат.



Так на что надо обращать внимание, если возникла необходимость взять кредит или сделать вклад? За ответами мы обратились к финансовым волонтёрам. В нашем регионе такие есть.



Марина Васильева, доцент экономических наук, профессор, руководитель ресурсного центра волонтёров финансового просвещения ОГУ им. И.С. Тургенева: «Нужно обращать внимание на те условия, которые вам предлагаются, потому что в большинстве случае это либо большие проценты, либо предложение привести как можно больше людей в эту организацию и соответственно обещание за это процентов. Скорее всего, это финансовая пирамида, самое главное - это владение информацией. Сразу принимать решение не стоит».

Но, к сожалению, в Орловской области финансовые курсы пока не пользуется популярностью, хотя с мошенниками люди сталкиваются ежедневно. Чего стоят звонки на телефон с незнакомых номеров. В 2021 году каждый день люди отдавали более 30 миллионов рублей, в Орловской области - в среднем по 15 тысяч.



Мошенники есть не только телефонные, но и контактные - те, которые ходят по домам. Нередко такие лжесотрудники известных ведомств, войдя в доверие, могут ещё и обчистить квартиру.



Ирина Маслова, доцент экономических наук, профессор, и.о. директора Института экономики и управления ОГУ им. И.С. Тургенева: «Первый фактор, который показывает, что вам пытаются что-то навязать, когда начинаются психологические манипуляции: когда пытаются или обвинить в чём-то, или на жалость давят, или используют фактор срочности - только сегодня ставка такая, завтра она уже будет другая». Всю необходимую помощь в денежных вопросах вам готовы оказать в центре финансовой грамотности. Вся информация - на официальном сайте.



И помните: выгодное предложение, в большинстве своём, выгодно только тем, кто предлагает. И ещё один момент: не старайтесь долго общаться с мошенниками, да же если вы уверены, что находитесь в безопасности. После продолжительных бесед 70 процентов людей деньги всё же отдают.





Всеволод Трифонов





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