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17:23, 27 января 2022 года С 31 января в орловских школах возобновятся очные занятия Что касается детских учреждений дополнительного образования, то здесь дистант сохраняется до 28 февраля.





С 31 января школы Орловской области вернутся к очному формату занятий. Это решение было принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба. Дистант сохраняется во всех региональных детских учреждениях дополнительного образования вплоть до 28 февраля.



Также принято решение провести итоговое сочинение в очном формате. Оно состоится 2 февраля.



Как только что написал в своём аккаунте в Instagram губернатор Орловской области Андрей Клычков, школы г. Орла продолжат работу на дистанционном обучении до 5 февраля.







Артём Ежаков





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