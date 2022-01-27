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19:04, 27 января 2022 года В Орле прошли мероприятия, посвящённые освобождению Ленинграда от фашистской блокады Сегодня активисты движения «Волонтёры Победы» рассказывали орловцам о блокаде и раздавали информационные материалы о Ленинграде и подвиге его жителей. Каждый участник Акции памяти увидел символический кусочек «блокадного хлеба».





27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда. Испытание продлилось 900 дней, наполненных холодом, голодом, страхом. Сегодня 78-ю годовщину снятия блокады отметили и в Орле. На нашем городе активисты движения «Волонтёры Победы» рассказывали орловцам о блокаде и раздавали информационные материалы о Ленинграде и подвиге его жителей. Каждый участник Акции памяти увидел символический кусочек «блокадного хлеба».



Сейчас в Орловской области проживают 20 человек, переживших в своё время блокаду Ленинграда. Всех их сегодня навестили волонтёры. Побывали они и у ветерана-блокадницы Лидии Ивановны Тереховой. Она награждена знаком «Житель блокадного Ленинграда».



Лидии было 8 лет, когда вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо фашистской блокады. Она помнит и рассказывает молодому поколению о том, как люди помогали друг другу выживать, как делились хлебом, который был на вес золота, и об эвакуации в Вологду и последующий жизни в бараках.



В Орёл Лидия Ивановна приехала в 1957 году. Она работала в МУП «Зеленстрой» старшим агрономом до выхода на заслуженный отдых.



Сейчас в Орловской области проживают 20 человек, переживших в своё время блокаду Ленинграда. Всех их сегодня навестили волонтёры.





Юлия Опанасюк





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