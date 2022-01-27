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21:20, 27 января 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- В Орле прошли мероприятия, посвящённые освобождению Ленинграда от фашистской блокады.



- Коронавирус лютует на Орловщине. Количество новых заболевших превысило 400 человек. Сегодня состоялось очередное заседание регионального оперштаба.



- Как распознать финансовую пирамиду? Ответы искал корреспондент ГТРК «Орёл» Всеволод Трифонов.



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