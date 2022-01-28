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9:06, 28 января 2022 года Ливенская карманница лишила девушку телефона прямо на танцполе Судя по всему, подозреваемая отделается штрафом. Следствие уже подало ходатайство о прекращении дела.





В Ливенском районе полицейские установили подозреваемую в краже мобильного телефона у посетительницы ночного клуба. Гаджет стоимостью в 6 тысяч рублей пропал из кармана потерпевшей во время танцев. Как оказалось, его «вытянула» 35-летняя девушка.



Подозреваемая признала свою вину, вернула устройство и возместила ущерб. Следствие ходатайствует о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа, – сообщили в областном УМВД.





Артём Ежаков





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