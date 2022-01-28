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9:48, 28 января 2022 года Юные орловские хоккеисты выиграли домашний межрегиональный турнир Состязания среди команд игроков 2011 года рождения состоялись в нашем городе накануне.





Юные орловские хоккеисты выиграли домашний межрегиональный турнир среди команд 2011 года. В соревнованиях приняли участие шесть команд из Орла, Железногорска, Белгорода, Брянска, Тамбова и Воронежа. За три дня команды сыграли между собой в круг. В итоге победителями турнира стала орловская команда «Ледовое поколение». Лучшим нападающим стал орловец Егор Артёмов.



Фото организаторов соревнований





Анастасия Дорохова





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