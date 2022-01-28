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8:08, 28 января 2022 года

Орловские легкоатлеты привезли 14 медалей с Первенства ЦФО

В активе наших спортсменов – по четыре золотых и бронзовых наград, а также шесть серебряных.


Орловские легкоатлеты завоевали 14 медалей на Первенстве ЦФО, показав результаты выше нормативов мастеров спорта. Наши ребята привезли по четыре золота и бронзы, а также шесть серебряных наград, – заявили в областном правительстве. Победителями и призерами стали:

• Николай Селицкий – золото в беге на 1 500 метров, золото в эстафете 4х400 метров, серебро на дистанции 800 метров;
• Тимофей Голоктионов – золото в беге на 3 000 метров, бронза на дистанции 1 500 метров;
• Евгения Фомина – золото в беге на 1 500 метров, серебро среди юниорок до 23-ти лет на дистанции 3 000 метров;
• Анастасия Мадышева – серебро в беге на 1 500 метров, бронза на дистанции 3 000 метров;
• Евгений Харин – серебро в беге на 60 метров;
• Елена Моргунова – серебро среди юниорок до 23-ти лет на дистанции 1 500 метров, бронза среди юниорок до 23-ти лет в беге на 3 000 метров;
• Никита Токарев – серебро среди юниоров до 20 лет в прыжке в длину.

Также в эстафете 4х400 м среди юниоров до 20 лет третье место заняла команда в составе А. Бурцевой, А. Горбатовой, О. Каменевой и А. Дегтяревой.

Фото с сайта правительства Орловской области


Артём Ежаков


 
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