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8:08, 28 января 2022 года Орловские легкоатлеты привезли 14 медалей с Первенства ЦФО В активе наших спортсменов – по четыре золотых и бронзовых наград, а также шесть серебряных.





Орловские легкоатлеты завоевали 14 медалей на Первенстве ЦФО, показав результаты выше нормативов мастеров спорта. Наши ребята привезли по четыре золота и бронзы, а также шесть серебряных наград, – заявили в областном правительстве. Победителями и призерами стали:



• Николай Селицкий – золото в беге на 1 500 метров, золото в эстафете 4х400 метров, серебро на дистанции 800 метров;

• Тимофей Голоктионов – золото в беге на 3 000 метров, бронза на дистанции 1 500 метров;

• Евгения Фомина – золото в беге на 1 500 метров, серебро среди юниорок до 23-ти лет на дистанции 3 000 метров;

• Анастасия Мадышева – серебро в беге на 1 500 метров, бронза на дистанции 3 000 метров;

• Евгений Харин – серебро в беге на 60 метров;

• Елена Моргунова – серебро среди юниорок до 23-ти лет на дистанции 1 500 метров, бронза среди юниорок до 23-ти лет в беге на 3 000 метров;

• Никита Токарев – серебро среди юниоров до 20 лет в прыжке в длину.



Также в эстафете 4х400 м среди юниоров до 20 лет третье место заняла команда в составе А. Бурцевой, А. Горбатовой, О. Каменевой и А. Дегтяревой.



Фото с сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков





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